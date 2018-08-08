Симферополь, 8 августа, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Работа Крымской свободной экономической зоны принесла республиканскому бюджету в 2018 году более четырех миллиардов рублей. Об этом журналистам 8 августа сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост из космоса

«Положительная динамика наблюдалась уже в прошлом году, а по итогам первого полугодия поступило в консолидированный бюджет 4,1 миллиарда рублей. Это то, что заплатили участники СЭЗ», количество которых с каждым годом растёт — с 274 в 2015 году до 1324 сейчас», — отметила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымские налоговики сообщили о десяти случаях фиктивного членства резидентов Свободной экономической зоне Крыма, которые получали льготы, но по факту работали в других регионах страны.