Омск, 8 августа, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, что клуб может взять на себя часть расходов по доставке болельщиков из Омска в Балашиху. Об этом сообщает Sportbox.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!. Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккейные звезды

«Трансфер болельщиков — недешевая услуга. Но в планах есть, может быть, не полностью, но хотя бы частично помогать болельщикам добираться до Москвы», — сказал Сушинский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, омский «Авангард» будет проводить домашние матчи сезона 2018/19 в подмосковной Балашихе.

Ранее стало известно, что «Арена Омск» находится в аварийном состоянии, поэтому клуб вынужден временно переехать в другой город. Рассматривалось несколько вариантов, среди которых был Красноярск.