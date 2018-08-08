Ярославль, 8 августа, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Директор департамента строительства Ярославской области Виктор Неженец покидает свой пост. Об этом сообщает информационный портал Yarnews.

Yarregion.ru Виктор Неженец

Неженец был назначен директором департамента в июне 2017 года. До назначения в Ярославль работал в ФГКУ «Рослесресурс», ранее работал зампредом правительства Воронежской области, в префектуре ЮАО города Москвы и частных структурах.

Что стало причиной увольнения, пока неизвестно. Видимых причин для этого нет.