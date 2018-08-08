Москва, 8 августа, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Российский рубль за первые два дня рабочей недели демонстрировал стабильность. С начала торговой сессии 6 августа в паре с долларом США изменение было нулевым, а в паре с евро российская валюта упала всего на 0,46%. Однако 8 августа из-за угроз новых санкций в адрес России со стороны США рубль резко девальвировал на 2%, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Перспективы рубля при условии, что доллар США в мире не будет падать, и без того были негативные, так как фундаментальной поддержки не предвиделось, а ухудшение политического фона стало резким драйвером распродаж национальной валюты», — пояснил эксперт.

9 августа курс продажи доллара США на наличном рынке составит 64,50−64,80 рубля, а евро в среднем, около 75 рублей. Более вероятно, что по законам валютного рынка, отыграв первую спекуляцию, трейдеры успокоятся и дальнейшей девальвации, без фактических объявлений о новых ограничениях банковского сектора, можно не ждать.

«В негативном сценарии, если будут нагнетать ситуацию с санкциями и сравнивать их с ситуацией апреля, можно ждать падения рубля против доллара к уровню 65,50 что, в том числе, является сильной технической целью роста. Для евро на территории России целью роста может стать уровень в 76 рублей, что еще на 1,9% выше от текущих уровней», — полагает Владимиров.

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