Красногорск, 8 августа, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Неожиданный крах подмосковного застройщика Urban Group оставил без квартир почти 20 тысяч дольщиков. Они собирают митинги и пишут письма в разные инстанции. Сегодня для новых проектов ситуация законодательно изменилась, однако это не касается распроданных ранее домов. Кто несет ответственность за банкротства крупных девелоперских компаний, которые продали квартиры несколько лет назад, решили выяснить «Новости-РФ».

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Ошибки застройщиков

Как полагает издание, во-первых, вина, возможно, и неумышленная, лежит на топ-менеджерах девелоперских компаний. Ошиблись с экономикой проекта, собрались расширяться, набрали дорогих кредитов, но спрос на жилье упал и строить стало не на что. Злоупотребления начинаются гораздо раньше. Например, застройщики активно использовали схему жилищно-строительных кооперативов, которая позволяла им собирать деньги с дольщиков (которые в этом случае назывались пайщиками) без каких-либо гарантий по завершению достройки их объектов. Так, например, работала группа компаний СУ-155, которая оставила без жилья более 30 тысяч граждан.

Популярной схемой, как пишут «Новости-РФ», являлся так называемый «котловой» метод финансирования, когда дома одних дольщиков достраиваются за счет взносов покупателей другого проекта. Рано или поздно поток клиентов иссякал и у пустого офиса компании оставались сотни разъяренных граждан.

Что именно послужило причиной краха Urban Group, еще предстоит разобраться, однако, по данным издания, уже в самом начале акционер компании Александр Долгин обвинил гендиректора Андрея Пучкова в продажах квартир по необоснованно низким ценам и уволил его. Сейчас Пучкова заочно арестовали и объявили в международный розыск, его местонахождение неизвестно. Сам Долгин тоже предпочел покинуть Россию. По сведениям «Новостей-РФ», он находится на Кипре.

Недосмотр региональных властей

По мнению издания, большинство нарушений могли бы и не случиться, если бы застройщиков жестче контролировали местные власти. Например, в обязанности региональных госстройнадзоров входят регулярные проверки строек, а также контроль за расходованием собранных девелоперами средств граждан. На практике они ограничиваются небольшими штрафами. В полномочия местных администраций также входит составление «дорожных карт» для решения проблем дольщиков и поиск средств на достройку домов. Поскольку деньги давать не очень хочется, регионы пытаются спустить ситуацию на тормозах.

Все вышеперечисленное сыграло свою роль и в случае с Urban Group. Администрация Подмосковья одной из последних включилась в процесс помощи дольщикам, когда уже били тревогу все — Сбербанк, Минстрой России, Фонд защиты дольщиков. Позже губернатор Андрей Воробьев и министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев заявили, что не собираются достраивать два из шести ЖК Urban Group — «Лайково» и «Лесобережный». Под давлением дольщиков, подписавших петиции, регион пообещал, что возобновит стройку даже для домов «нулевой» готовности.

Неработающие страховые механизмы

Согласно действующему законодательству, все строящиеся дома должны быть застрахованы от случаев банкротства. В идеальном мире это означало бы, что в случае банкротства застройщика страховая компания дает деньги на достройку или компенсации гражданам, и они счастливые расходятся по новым домам. На самом же деле, по данным «Новостей-РФ», страховые компании выплатили за все существование 214-ФЗ мизерные суммы. Это происходит потому, что сознательное доведение своей компании до банкротства не является страховым случаем. Страховые компании в судах всегда стараются доказать то, что акционеры сами довели компанию до кризисного состояния, чтобы не выплачивать компенсаций.

В итоге достройка домов для обманутых дольщиков почти всегда ложится на плечи федерального и регионального бюджетов. К тому же, для выплаты компенсации дольщику необходимо обратиться в страховую компанию, а он, как правило, ждет достройки дома, которую ему в любом случае пообещали власти. Поэтому, когда СМИ спрашивают страховые компании, а будут они собственно платить по счетам обанкротившегося девелопера, те разводят руками — «а дольщики ничего не требуют».

Как быть дальше?

Ситуация, которая сейчас развивается вокруг покупателей квартир Urban Group, уникальна. По сути, она демонстрирует переходный этап, когда проблемы дольщиков, возникшие еще при старых правилах долевого строительства, решаются при помощи Фонда защиты дольщиков. Новый механизм позволил сократить процедуру банкротства до месяца, что позволит быстро возобновить стройку. В случае, например, СУ-155 аналогичная процедура длилась год, а первые дома начали сдаваться через полтора года.

Правда, дольщикам «Урбан Групп» принятых ради них мер кажется мало. Они подают петиции с требованием гарантированно построить им не только квартиры, но и нежилые помещения — кладовки и машиноместа, несмотря на то, что это не предусмотрено действующим законодательством.

Однако привилегированное положение, в котором оказались дольщики Urban Group, может спровоцировать серьезные недовольства дольщиков других компаний, которые десятилетия ждут своих квартир, полагает «Новости-РФ». Они уже подали петицию о том, что деньги, обещанные дольщикам «Урбана», нужно перенаправить на их объекты.