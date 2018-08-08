Салехард, 8 августа, 2018, 15:34 — ИА Регнум. В Курганской и Челябинской областях безработица выше общероссийского показателя. На Ямале, наоборот, один из самых высоких показателей занятости населения в России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Согласно данным Росстата, в июне 2018 года в России было занято 59,7% трудоспособного населения, и лишь 4,8% людей по международной классификации считались безработными. В Уральском федеральном округе в целом уровень безработицы был ниже общероссийского показателя — не были трудоустроены 4,4% жителей территории, работали 60,9% трудоспособных.

Самая высокая занятость населения 74,2% и самая низкая безработица 1,9% были зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе. Далее по нисходящей идёт Югра — 69,6% занятых и 2,6% безработных, в Свердловской области — 58% и 4,6% соответственно, в Тюменской — 58,8% трудящихся и 4,5% неработающих.

В Курганской и Челябинской областях безработица выше общероссийской и уральской. В Зауралье 50% работающего населения и 7,6% трудоспособных, но безработных, в Челябинской — 61,8% и 5,7% соответственно.

Отметим, что ситуация в уральских регионах не столь напряжённая, как в Ингушетии, где 26% безработных, Чечне — с 14%, и в Карачаево-Черкесии, где 11,3% трудоспособных неработающих.

Самая низкая безработица в России наблюдается в Москве — 1,2%, Санкт-Петербурге — 1,4%, и на Ямале — 1,9%.