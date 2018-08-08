Махачкала, 8 августа, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Суд продлил арест еще на три месяца начальнику оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД по Дагестану Магомеду Хизриеву. Полковника полиции оставили под стражей до 3 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM За решеткой

По словам его адвоката, остальным фигурантам уголовного дела о даче взятки также продлен срок ареста на тот же срок. Всего, как сообщало ИА REGNUM, в рамках расследования уголовного дела о попытке купить вышестоящую должность в органах МВД, задержано шесть человек — сам Магомед Хизриев, давший взятку, по версии следствия, в размере $2 млн, и пятеро его сообщников.

Общая сумма вознаграждения, которую называли источники в правоохранительных органах, должна была составить $6 млн. Именно во столько должно было обойтись полковнику из Дагестана получение высокопоставленной должности в МВД. Сам обвиняемый своей вины не признал.

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