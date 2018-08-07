Красноярск, 7 августа, 2018, 15:00 — ИА Регнум. За последние годы в России сформировалось такое общественное явление как инициативное бюджетирование. По итогам 2017 года оно практикуется в 49 субъектах Российской Федерации. Основная его идея заключается в возможности граждан участвовать в определении приоритетных направлений расходов бюджета.

Пресс-служба администрации Красноярска «Инициативное бюджетирование» в Красноярске набирает обороты

В марте текущего года в Красноярске состоялся конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования. В результате победителями признаны 4 проекта общей стоимостью 23,2 млн. рублей: благоустройство детской площадки «Уютный дворик» в Центральном районе (в районе домов по ул. Карла Маркса, 19, 21, ул. Дубровинского, 50); сквер «Львовский» в Ленинском районе (ул. Львовская, 44); сквер «Добрый» в Октябрьском районе (ул. Новосибирская, 39а); благоустройство территории по ул. Молокова, 8 в Советском районе.

Следует отметить, что обязательным условием участия в инициативном бюджетировании в городе Красноярске является софинансирование инициативными группами не менее 3% от стоимости проекта. Средства перечисляются в бюджет города до проведения работы по размещению муниципального заказа. В настоящее время на всех объектах полным ходом идут работы.

По словам руководителя администрации Центрального района Дмитрия Дмитриева, на одном из них — в «Уютном дворике» — сейчас обустроено травмобезопасное покрытие и уже через неделю будут установлены скамейки и смонтированы малые архитектурные формы. Проект учитывает интересы разных категорий жителей: здесь планируются и детская площадка, и спортивные тренажеры, и лавочки для отдыха людей старшего возраста и мамочек с колясками. По словам одной из жительниц, они очень рады, что «смогли сами поучаствовать в благоустройстве двора, чтобы были довольны дети».

Как показала практика, проект «Инициативное бюджетирование» востребован среди граждан.

«Уже сейчас организатору конкурсного отбора поступило свыше 50 заявок для участия в конкурсе на 2019 — 2020 годы», — сообщила заместитель главы Красноярска — руководитель департамента финансов Ирина Хаснутдинова.

Необходимо отметить, что инициативное бюджетирование и в целом по России набирает обороты и активно обсуждается на многих площадках. При этом регионы пока самостоятельно формулируют условия предоставления средств на реализацию проектов инициативного бюджетирования. Но в июле в Совете Федерации состоялось совещание о законодательном регулировании инициативного бюджетирования уже на федеральном уровне. На нем был рассмотрен подготовленный Минфином России законопроект. Его принятие усилит роль инициативных групп граждан в принятии бюджетных решений.