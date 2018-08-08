Омск, 8 августа, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Врио губернатора Омской области Александр Бурков сегодня, 8 августа, дал понять, что президент РФ Владимир Путин планирует посетить с рабочей поездкой Омск.

Kremlin.ru Встреча президент РФ Владимира Путина с врио губернатора Омской области Александром Бурковым

Глава региона высказался о планируемом визите на встрече в облправительстве со спортсменами, тренерами и руководителями спортивных организаций. Он пообещал обсудить с Путиным ряд вопросов, в частности, тему строительства спортивного объекта на территории парка 30-летия ВЛКСМ, который должен был появиться несколько лет назад, однако федеральные деньги получил другой регион.

«У нас планируется приезд высшего руководства государства — Владимира Владимировича Путина», — цитируют «Коммерческие вести» Александра Буркова.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2018 года омские массмедиа распространили информацию о том, что Владимир Путин этим летом посетит Омск. В том числе звучали версии, что президент таким образом хочет поддержать назначенного им врио губернатора перед выборами, которые состоятся 9 сентября. По той же причине Путина ждут в Кузбассе и Новосибирской области, где в единый день голосования — 2018 также состоятся губернаторские выборы.

Напомним, Владимир Путин приезжал в Омскую область в 2003 году. Тогда он посетил форум приграничных областей России и Казахстана