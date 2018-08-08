Санкт-Петербург, 8 августа, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Ключевая цель нового «пакета санкций», разработанного американскими сенаторами-республиканцами — оказать давление на Дональда Трампа в преддверие выборов, но вместе с тем обсуждение этих санкций должно оказать психологическое давление и на власти РФ и граждан России, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 8 августа, политолог Владимир Васильев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Колодки. Дональд Трамп

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники сообщил, что группа сенаторов-республиканцев подготовила законопроект о новых санкциях против России. Предлагается свести воедино уже введенные санкции, создать в правительстве «санкционный координационный офис», заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, создать национальный центр по борьбе с российской угрозой, заняться поиском «активов Владимира Путина» и признать Россию «государством—спонсором терроризма».

Даже если решения будут утверждены, ситуация для России вряд ли изменится существенным образом. Прежде всего эта инициатива носит внутриполитический характер. Сенаторы в преддверии осенних выборов хотят оказать давление на Дональда Трампа.

Вместе с тем стоит отметить, что вторая цель этой инициативы — оказать психологическое давление на российские власти и граждан. Именно этим в последние год-два активно занимаются, прежде всего, американские и британские политики.

Цель состоит в том, чтобы психологическое давление на граждан России привело к изменению их отношения к власти. Эффекта у этих действий нет. Но есть историческая аналогия, которая позволяет понять, почему сделана именно такая ставка.

США прямо и косвенно влияли на ход перестройки, в том числе и с помощью санкций. 30 лет спустя им кажется, что те же средства смогут обеспечить тот же результат. Они пытаются вести долговременную работу, чтобы население рано или поздно начало относиться к власти более критично, а значит, начало бы воспринимать с большим «пониманием» и вмешательство в нашу внутреннюю политику.