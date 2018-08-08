Москва, 8 августа, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Министерство транспорта Российской Федерации предлагает увеличить штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте в 20 раз, до двух тысяч рублей, об этом говорится в подготовленном ведомстве проекте поправок в Кодекс об административных правонарушениях, опубликованном на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Согласно документу, также предлагается увеличить штраф за переход на запрещающий сигнал светофора и перед приближающимся поездом. В настоящее время штраф за переход ж/д путей в неположенном месте составляет 100 рублей.

Отмечается, что целью соответствующих изменений является снижение травматизма людей и обеспечение безопасности граждан на железнодорожных объектах.

Как сообщало ИА REGNUM, инциденты с гражданами на железнодорожных путях в России происходят с пугающей регулярностью. Так, в конце июля в Московской области электропоезд сбил трех человек, переходивших железнодорожные пути в неустановленном месте.

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Госдума обсуждает повышение штрафов для автомобилистов за нарушения при переезде железнодорожных путей — с 1 тыс. до 5 тыс. рублей, при повторном нарушении предполагается и лишение права на управление ТС на срок один год.