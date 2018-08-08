Рим, 8 августа, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте просил у главы Белого дома Дональда Трампа предоставить Риму разведданные о том, что Иран не прекратил развитие собственной ядерной программы, сообщает американское агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

С таким заявлением Конте выступил 8 августа на встрече с журналистами в итальянской столице. Он подчеркнул также, что будет поддерживать координацию любых инициатив ЕС после возвращения санкций против Ирана.

Конте указал на то, что Италия будет крайне чувствительна к негативному воздействию санкций на итальянские компании.

Напомним, официальные лица США неоднократно указали на то, что вопреки заявлениям иранских властей и МАГАТЭ исламская республика по-прежнему занимается созданием ядерного оружия.