Сочи, Краснодарский край, 8 августа, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Мировой суд в Сочи признал двух бывших сотрудниц городской больницы № 4 виновными в оставлении в опасности пациента, назначив обеим наказание в виде исправительных работ. Об этом сообщает 8 августа пресс-служба управления СК России по Краснодарскому краю.

Гб4сочи.рф Городская больница №4. Сочи

Напомним, резонансный инцидент произошёл 25 января 2018 года. В сети появилась видеозапись, на которой было запечатлено, как женщины в белых халатах выкатили из больницы кресло-каталку с пациентом и высадили его на улице.

Позднее по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК России «Оставлении без помощи лица, находившегося в опасном для жизни и здоровья состоянии».

В ходе расследования было установлено, что в больницу поступил пациент с переломом костей носа и другими повреждениями, а также интоксикацией организма. В терапевтическом отделении пациент стал шумно себя вести и нарушать общественный порядок, в связи с чем санитарка и сестра-хозяйка вывезли мужчину на коляске за пределы больницы и оставили его на открытом воздухе при низкой температуре. Очевидцы произошедшего вызвали медицинскую бригаду, которая госпитализировала мужчину.

В администрации медучреждения заявляли, что пациент сам отказался от услуг врачей, однако проверка показала, что отказ от лечения оформлен не был.

По информации СК, суд признал бывшую санитарку и сестра-хозяйку больницы виновными и назначил им наказание в виде пяти месяцев исправительных работ. Уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.