Калуга, 8 августа, 2018, 14:14 — ИА Регнум. За шесть месяцев 2018 года территориальные органы Пенсионного фонда Калужской области выдали 2414 сертификатов на материнский капитал и удовлетворили 2698 заявлений семей о распоряжении средствами на общую сумму 973 тыс. рублей. Как сообщила 8 августа корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по Калужской области Светлана Зайцева, в текущем году основные тенденции по использованию материнского капитала, сложившиеся в прошлые годы, в целом сохранились. Наибольшую часть распоряжений, как и раньше, составили заявления об улучшении жилищных условий.

sathyatripodi Двое детей

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На эти цели было направлено 957,89 тыс. рублей (всего 2346 обращений). 40% семей приобрели на эти средства новое жилье, направили их на строительство и компенсировали расходы по ранее построенному жилью. Остальные использовали материнский капитал для погашения кредитов и займов, включая уплату первоначального взноса и платежей по кредиту. При этом за первую половину 2018 года число заявлений об улучшении жилищных условий увеличилось на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В ПФР отметили, что растущий интерес семей к использованию средств материнского капитала на обучение детей. Так, число заявлений об оплате обучения и содержания детей в образовательных учреждениях выросло в 2018 году на 36,5% — с 198 до 270.

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Рост распоряжений на оплату образовательных услуг в Пенсионном фонде объясняют и заработавшими с начала года поправками к программе, которые сняли трехлетнее ограничение по использованию средств на дошкольное обучение детей. В итоге 86 семей воспользовались новой возможностью и оплатили материнским капиталом детский сад и ясли. Доля таких распоряжений среди всех заявлений, поступивших за полгода по образовательному направлению, составила 32%.

Еще одним новым направлением использования материнского капитала в 2018 году стали ежемесячные выплаты для семей с низкими доходами. Право на них получили семьи, в которых второй ребенок появился с начала 2018 года, а размер дохода на одного члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения. За полгода территориальные органы ПФР по Калужской области приняли 116 заявлений семей о ежемесячной выплате и направили семьям 3,6 млн рублей.

На формирование пенсионных накоплений за счёт материнского капитала средствами распорядились четыре владельца сертификата, что в два раза превысило аналогичный показатель первой половины 2017 года.

Всего с начала действия программы материнского капитала число выданных калужским семьям сертификатов достигло 56 тысяч. Объём направленных по программе средств превысил 12 млрд рублей.