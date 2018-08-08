Москва, 8 августа, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею проведёт первый матч на чемпионате мира 2019 года против команды Норвегии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

s.yume Илья Ковальчук. Сборная России по хоккею

Матч с норвежцами пройдёт 10 мая 2019 года. Помимо этого, российских хоккеистов ждут матчи со сборными Австрии (12 мая), Чехии (13 мая), Италии (15 мая), Латвии (18 мая), Швейцарии (19 мая) и Швеции (21 мая).

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2019 года пройдёт в Словакии. Матчи примут два города — Братислава и Кошице. Сборная России сыграет в группе В, которая будет играть в Братиславе.

Напомним, на чемпионате мира 2018 года Россия заняла второе место в группе А, после чего в четвертьфинале проиграла Канаде в овертайме со счётом 4:5.