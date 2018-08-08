Москва, 8 августа, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Действия НАТО наряду с международным терроризмом несут основную угрозу миру, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 8 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018», внесённый в Конгресс США и предполагающий в числе прочего ряд мер по сохранению членства Америки в НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО. Угроза миру

«Когда в своё время распалась Организация Варшавского договора, это имело определённые последствия, — сказал Шаповалов. — НАТО — это самый крупный военный союз. В настоящее время он объединяет большинство стран Европы и Северной Атлантики, и поэтому распад данного военного союза, с одной стороны, будет полезен для мира, так как в настоящий момент наряду с международным терроризмом действия блока НАТО несут основную угрозу миру».

Шаповалов, отметил, что основные военные конфликты, которые возникали в последние несколько десятилетий, происходили либо с участием блока НАТО, либо по его инициативе.

«Распад самого мощного военного агрессивного блока априори ведёт к снижению степени агрессии в мировой политике, — пояснил Шаповалов. — С другой стороны, очевидно, что это было бы настолько масштабным политическим событием, что сопровождалось бы существенным ослаблением военно-политической роли США и могло бы привести к новым конфликтам».

В этой связи политолог обратил внимание на то, что распад ОВД привел к десятку военных конфликтов — на территории Югославии, на постсоветском пространстве, на Ближнем и Среднем Востоке, которых не было бы, если бы существовал единый Советский Союз как фактор геополитики.

«Поэтому распад НАТО и уход США как военно-политического фактора — это событие, которое может привести к эскалации напряжённости в мире, — добавил Шаповалов. — Но это мы можем рассматривать как отдалённую геополитическую перспективу».

Напомним, что Варшавский договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) был подписан 14 мая 1955 года и оформил создание военного союза европейских социалистических государств. Ведущую роль в нём играл СССР. Договор подписали Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия.

По данным из открытых источников, численность вооружённых сил ОВД по состоянию на 1985 год достигла 7 562 987 человек.

После падения ряда социалистических режимов в Восточной Европе 1 июля 1991 года государства-участники ОВД в Праге подписали Протокол о полном прекращении действия Договора.