Рязань, 8 августа, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России — 2018» стартовал в Рязани в 16-й раз, сообщает 8 августа пресс-служба Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина.

Цитата из х/ф «Пять недель на воздушном шаре». Реж. Ирвин Аллен. 1962. США Аэростат

Организатором мероприятия выступила Рязанская Федерация воздухоплавания. Ожидается, что в фестивале примут участие 20 пилотов из 11 городов России, среди которых Кунгур, Воронеж и Великие Луки.

«Опыт взаимодействия РГУ имени С. А. Есенина с Рязанской Федерацией воздухоплавания представляет собой уникальный пример сотрудничества, в которое вовлечены учёные и студенты естественно-географического и исторического факультетов, совместно выполняющие важные научные исследования», — отмечают в вузе.

«Небо России — 2018» — фестиваль, который стал одной из визитных карточек Рязани. Традиционно панорамы города на фотографиях украшают воздушные шары в небе на фоне изумительной красоты соборов Кремля и заливных лугов Оки. Итоги фестиваля и спортивной программы будут подведены 11 августа.