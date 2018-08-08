Кабул, 8 августа, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Восемь мирных жителей, в том числе женщины и дети, стали 8 августа жертвами взрыва, произошедшего на севере Афганистана, сообщает со ссылкой на официальные источники американское агентство Associated Press.

Давид Альфаро Сикейрос. Взрыв в городе

По словам пресс-секретаря полиции провинции Балх Шера Дажн Дурани, автомобиль, в котором находились мирные жители, наехал на фугас. Помимо восьмерых погибших, еще шесть человек получили ранения.

Он возложил ответственность на боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые часто устанавливают фугасы против сил безопасности страны.