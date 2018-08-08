Ярославль, 8 августа, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Ярославский областной суд отказался снимать с выборов в областную думу председателя регионального отделения партии «Яблока» Олега Виноградова как кандидата по одномандатному округу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам кандидат.

Pixabay.com Молоток судьи

Снять Виноградова с выборов потребовал его конкурент от «ПАРНАСа» Артем Балабаев. Ранее суд снял с выборов партийный список «Яблока» по искам «Коммунистов России» и ЛДПР, но кандидаты-одномандатники продолжили борьбу.

Пока суды не удовлетворили ни одного иска «ПАРНАСа» о снятии конкурентов. Суд отклонил иски к единороссам Василию Бобкову и Роману Слонину, а также лидеру эсеров Анатолию Грешневикову. Иск к лидеру КПРФ Александру Воробьеву был отозван.