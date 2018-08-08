Киев, 8 августа, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Экспериментальный корпус бронетранспортера БТР-4 начали собирать на Украине, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 8 августа «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, сборка запущена на заводе им. В.А. Малышева в Харькове. Рабочие собирают корпус более, чем из 1,7 тыс. деталей, из который более 400 — бронированные. Если корпус БТР-4 успешно пройдет испытания, то начнется его массовое производство.

Напомним, украинские «нововведения» в оборонной сфере обычно плачевно заканчиваются для ВСУ. Так, украинский миномет «Молот» уже стоил нескольким солдатам украинской армии жизни, так как разрывался прямо в руках во время выстрелов.