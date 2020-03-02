Улан-Удэ, 9 августа, 2018, 03:45 — ИА Регнум. Тяжелая нагрузка на экологическую ситуацию в Прибайкалье из-за безответственного отношения отдыхающих становится всё более серьезной проблемой. Какие новые способы борьбы с мусорной катастрофой изобрели активисты-экологи, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Владимр Вучичевич-Сибирский. Берег Байкала. 1910

Мусорный аукцион, прошедший в столице Бурятии Улан-Удэ, предлагал участникам выкупить мусор, собранный активистами на берегах Байкала. Вырученные средства пойдут на закупку мусорных мешков, перчаток, оплату вывоза мусора до полигона. К сожалению, из приблизительно 2 миллионов ежегодно отдыхающих на берегах Байкала многие проявляют несознательность, оставляя вокруг заповедного озера горы мусора. И с таким наплывом усилиями одних активистов не обойтись.

Сибирский региональный центр МЧС России запланировал на 10 августа крупную операцию по очистке Байкала от мусора, в мероприятии примут участие около 600 специалистов, включая водолазов, задача которых будет состоять в очистке прибрежной зоны байкальского дна.

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