Анкара, 9 августа, 2018, 01:17 — ИА Регнум. Конфликт, уже вылившийся в серию взаимных санкций, разразился между США и Турцией. Как это может повлиять на дальнейшую судьбу блока НАТО, в котором США и Турция занимают лидирующие места по численности армий, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Спусковым механизмом конфликта стало заключение в 2017 году под стражу в Турции проповедника-евангелиста Эндрю Брансона, обвиненного в участии в попытке госпереворота. С тех пор Вашингтон требует его освобождения. Со своей стороны, Турция требует выдачи находящегося в США мусульманского проповедника и бывшего соратника Эрдогана Фетхуллаха Гюлена. Именно его турецкие власти считают вдохновителем неудавшегося госпереворота в позапрошлом году.

Но разногласия между Вашингтоном и Анкарой не исчерпываются спором вокруг судьбы двух проповедников, проблемы за последнее время только нарастают. И чем дальше зайдет этот процесс, тем ниже может упасть доверие остальных участников блока НАТО к организации, в которой лидер и один из крупнейших членов дошли в своей ссоре чуть ли не до прокси-войны.

Читайте статью Американо-турецкая трещина в НАТО, а также другие статьи Авигдора Эскина, посвященные развитию политических тенденций в мире и на Ближнем Востоке.