Санкт-Петербург, 8 августа, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Роспотребнадзор направил официальный запрос в Грузию об эпидемиологической ситуации после заболевания российских школьников в грузинском поселке Метиа. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Кишечная палочка

Группа российских детей отдыхала в Грузии, когда там были зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией с гемолитико-уремическим синдромом. Троих подростков спецрейсом доставили в Петербург с резким ухудшением состояния здоровья. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, школьников отправили в клинику Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава РФ.

Проведя эпидемиологическое расследование, специалисты Роспотребнадзора выяснили, что дети, находясь в туристической поездке по Грузии в составе неорганизованной группы, заболели, подхватив энтерогеморрагическую кишечную палочку. Она сходна с возбудителем, вызвавшим вспышку в Германии в 2011 году.

«Роспотребнадзором в установленном порядке направлен запрос в Грузию об эпидемиологической ситуации. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок в Грузию», — добавили в ведомстве.