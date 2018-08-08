Москва, 8 августа, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Крайне маловероятно, что власти США всерьёз рассматривают вероятность выхода их страны из НАТО, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 8 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя законопроект, внесённый в Конгресс США, часть положений которого посвящена предотвращению выхода Америки из Альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«На самом деле достаточно сложно представить выход США из НАТО, поскольку НАТО является именно американским военным союзом, созданным по инициативе США и реализующим цели США, — объяснил Шаповалов. — Все остальные страны, которые являются членами НАТО, по сути, младшие партнёры США».

В этой связи политолог подчеркнул, что заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО нужно понимать как попытку главы Белого дома в своей обычной манере надавить на европейских партнёров.

«Вариант ликвидации НАТО возможен только в одном случае — если США откажутся от своей роли мирового гегемона и вернутся к изоляционистской политике, которая была характерна для этой страны в XIX веке, — подчеркнул Шаповалов. — Только в этом случае возможен отказ от такого важного и нужного для США инструмента, как военно-политической блок НАТО. Возможно ли это? Гипотетически представить можно, но в настоящей ситуации этот вариант не стоит рассматривать всерьёз».

Именно поэтому, как считает Шаповалов, норма предложенного американскими конгрессменами законопроекта «абсолютно абсурдна».

Напомним, что в начале июля 2018 года в ряде зарубежных СМИ со ссылкой на собственные источники появилась информация о том, что президент США рассматривает возможность вывести США из НАТО, если союзники Америки по Альянсу не согласятся увеличить свою долю расходов, направляемых на поддержание существования НАТО.