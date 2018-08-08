Малошильнинское сельское поселение, Татарстан, 8 августа, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Центризбирком Татарии зарегистрировал всех 16 претендентов на довыборы в совет депутатов Малошильнинского сельского поселения Тукаевского района, где из-за демарша депутатов опустели разом пять мест. Шестеро из кандидатов являются самовыдвиженцами, 11 — представляют отделения политических партий. Среди последних есть дважды судимый гендиректор компании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Напомним, в середине июня 2018 года стало известно о досрочном сложении полномочий пятью депутатами Малой Шильны, которые до этого пытались добиться отставки главы поселения Геннадия Харитонова. К последнему у жителей были многочисленные претензии, в том числе и в связи с плохим состоянием дорог в ряде населённых пунктов. За последнее Харитонова в 2018 году даже наградили антипремией «Золотая галоша». В отставку депутаты ушли добровольно, заявив, что у района с декабря 2017 года новый глава (Фаил Камаев ранее был главой Актанышского района) и он сможет разрешить проблему.

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Активнее всего в выборной кампании участвует отделение ЛДПР — оно выставило кандидатов на все свободные участки. Среди претендентов — бизнесмены, безработная, менеджеры.

Отделение партии «Единая Россия» выдвинуло своих кандидатов только на избирательные округа №9 и №4. По первому из них идёт заместитель директора по реализации ООО «Автокомпонент», проживающей в д. Малая Шильна Фиргат Абдрахманов, а по второму — исполняющий обязанности главы исполкома Малошильнинского сельского поселения Адель Даутов.

Также только двух кандидатов выставило отделение КПРФ — слесарь-ремонтник ООО «КАМАЗ-Энерго», проживающий в Набережных Челнах Шамил Гайфутдинов и временно безработная жительница этого же города Татьяна Мухина.

Своего кандидата на один из округов представила и партия «Российский общенародный союз». Им стал дважды судимый — за кражу и нарушение правил дорожного движения, а ныне гендиректор ООО Торговый дом «Живой Камень» Алексей Западнов.

Среди самовыдвиженцев — пять представителей бизнеса и главный юрисконсульт-руководитель группы АО «Лизинговая компания «КамАз».

Довыборы пройдут 9 сентября 2018 года.