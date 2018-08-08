Вашингтон, 8 августа, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Из-за отказа президента США Дональда Трампа от того, чтобы осуждать Россию за якобы совершенное ею вмешательство в выборы в США 2016 года, его противники начали говорить, что у Кремля, должно быть, имеется компромат на главу Белого дома. При должном же рассмотрении фактов выясняется, что прежняя администрация была в отношении Москвы мягче, чем нынешняя, пишет Бретт Уилкинс в статье для американского издания The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Безусловно, Трамп не только решительным образом отказывается критиковать своего российского коллегу Владимира Путина, но и неоднократно высказывался о нем в положительном ключе. При этом глава Белого дома не раз высоко оценивал и других «жестоких диктаторов и самодержцев», таких как северокорейский лидер Ким Чен Ын, президент Филиппин Родриго Дутерте и ближневосточных монархов. Никто же почему-то не говорит о том, что у них есть на него «грязь». Более того, США не одно десятилетие поддерживали наиболее репрессивные режимы независимо от того, занимал ли Овальный кабинет республиканец или демократ.

Но важнее всего то, что при внимательном анализе политики и шагов предшественника Трампа Барака Обамы в отношении России, можно заметить, что он, бесспорно, занимал более мягкую позицию, чем Трамп. С самого начала консервативные силы США высмеивали Обаму за его смехотворную кнопку «перезагрузки». Можно также вспомнить, что в 2012 году во время президентской кампании Обама подразнил своего основного соперника республиканца Митта Ромни, когда тот назвал Россию «геополитическим врагом номер один». Тогда же из-за невыключенного микрофона достоянием всего мира стали слова президента-демократа, что после выборов он может стать «более гибким» и занять боле промосковские позиции.

Даже после «вторжения России в Грузию и Крым», а также сообщений разведки США о вмешательство в выборы реакция Обамы была очень сдержанной: безусловно, Обама выслал 35 российских дипломатов, тогда как Трамп после отравления Скрипалей выслал еще больше. Как и Трамп, Обама так же пытался публично приуменьшить серьезность действий России, подчеркивая многолетнюю практику пренебрежения Москвой. Бывший президент ввел санкции против Кремля в ответ на «аннексию» Крыма и предположительное вмешательство. Трамп же не только сохранил их в силе, но и ужесточил меры давления.

В области же внешней политики если прошлые администрации вызывали ярость Москвы, провокационным образом продвигая системы ПРО в Европе и расширяя НАТО на бывшие советские республики и другие страны ближнего зарубежья, то Трамп пошел еще дальше, своими смелыми, но необдуманными шагами подтолкнув стороны ближе чем когда-либо с окончания холодной к вооруженной конфронтации.

Если Обама принимал все возможные меры для того, чтобы избежать потерь среди сирийских военнослужащих, отказавшись действовать после нарушения проведенной им красной черты, Трамп же несколько раз нанес удары по сирийским войскам. Он также разорвал Совместный всеобъемлющий план действий — подписанную в 2015 году ядерную сделку, за сохранение которой выступали и Москва, и Обама.

Автор, который не является сторонником Трампа, но из-за своего нежелания голосовать за бывшую первую леди США Хиллари Клинтон получивший прозвище «российского агента», указывает, что при трезвом и объективном изучении проводимого Трампом курса можно сделать вывод, что политика Обамы в отношении России носила более примирительный характер, нежели у Трампа.

Подводя итог, Уилкинс подчеркивает, что его нутро подсказывает ему, что не все чисто между Трампом и Россией, возможно, в области деловых связей, но это чувство не должно ложиться в основу общественных заявлений. Поэтому, если присмотреться, можно сделать вывод, что у Кремля есть «грязь» скорее на Обаму, чем на Трампа.

Напомним, в конце июля Трамп заявил о намерении сохранять санкции против России. Более того, члены комитета по международным делам сената США член Республиканской партии Линдси Грэм и демократ Боб Менендес заявили о начале работы над «всеобъемлющим законопроектом» по расширению санкций против Москвы. Он предполагает, среди прочего, отнесение России в число стран-спонсоров терроризма.

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