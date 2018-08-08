Ярославль, 8 августа, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области и областная избирательная комиссия не нашли признаков агитации в распространении через воспитанников детского сада брошюр «Азбука ЖКХ» с портретами кандидатов в депутаты Романа Фомичева и Евгения Чуркина. Однако нашла нарушение закона в этом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фрагмент брошюры «Азбука ЖКХ»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, один из воспитанников детского сада № 16 принес домой брошюру с портретами кандидатов и обращениями их к родителям. Конкуренты Фомичева и Чуркина обратились в прокуратуру и избирком с жалобами.

Прокуратура провела проверку и установила факт визита кандидатов в детский сад 11 июля. В ходе визита детям раздавалась брошюра «Азбука ЖКХ». Прокуратура не увидела в брошюре признаков предвыборной агитации на том основании, что она издана до начала избирательной кампании. Фомичев и Чуркин пояснили, что никого в детском саду не агитировали, а только поздоровались с детьми. Само же мероприятие проводили сотрудники «Центра общественного контроля в сфере ЖКХ». К аналогичному выводу пришла и избирательная комиссия, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель облизбиркома Олег Захаров.

Между тем прокуратура внесла представление директору департамента образования мэрии.

В связи с тем, что вышеуказанное мероприятие в детском саду не отвечает целям образовательной деятельности, образовательным программам прокурором Дзержинского района г. Ярославля внесено представление директору департамента образования об устранении нарушения законодательства», — говорится в ответе прокуратуры Ярославской области депутату муниципалитета Евгении Овод.

Выборы в Ярославскую областную думу пройдут 9 сентября.