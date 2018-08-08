Сорочинск, Оренбургская область, 8 августа, 2018, 11:58 — ИА Регнум. В Сорочинске Оренбургской области работники птицефабрики отказались выходить на работу 7 августа. Причиной протеста стали большие долги по зарплате. В общей сложности предприятие задолжало 2,4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Городецкая Инна Александровна. На птицеферме. 1957

По официальным данным, бастуют 89 человек, именно столько работников числится на предприятии. По неофициальным данным, на работу не вышли более 120 человек.

Примечательно, что коллективу обещали погасить долги 7 августа, но финансовые средства так и не поступили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стоит отметить, что птицефабрика «Родина» считается проблемным объектом и находится на контроле минсельхоза Оренбуржья с 2016 года. Факты невыплаты зарплаты выявлены ещё весной 2017 года. Директор птицефабрики была дисквалифицирована.

С 8 августа в Сорочинске будет находиться комиссия, в которую вошли чиновники минсельхоза и ветеринарной службы. Они проверят информацию о дефиците корма и падеже птицы.