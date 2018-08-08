Вашингтон, 8 августа, 2018, 12:03 — ИА Регнум. США должны быть во главе международного движения, заявляя, что попытка влиять на выборный процесс кибер-путем — это кибер-преступление, заявила сенатор США Мария Кэнтуэлл, обсуждая грядущие в ноябре промежуточные выборы. В своем твиттере сенатор пишет:

Иван Шилов ИА REGNUM Российские хакеры

«Ни одно правительство не должно вмешиваться в фактические избирательные операции. Конец истории. По мере того, как продолжают выявляться продолжающиеся иностранные усилия по оказанию влияния на промежуточные выборы в США, я продолжаю призвать к увеличению оценок угроз кибербезопасности и ресурсов для защиты выборных систем США и другой критической инфраструктуры».

Объясняя свою позицию по критической инфраструктуре, сенатор также сообщает:

«Иностранная провокация больше не проходит в виде иностранной подлодки, высовывающий свой нос в водах США, или самолета, летающего над головой. Она проходит также в виде взлома электространции или трубопровода».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кэнтуэлл говорила, что соответствующий законопроект предлагает использовать «угрозу мощных санкций, чтобы разубедить враждебные иностранные державы вмешиваться в наши выборы. Это гарантирует, что они заранее будут знать: расходы перевесят выгоду».