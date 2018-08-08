Калуга, 8 августа, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Калужский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес обвинительный приговор в отношении 23-летнего жителя Малоярославца и 24-летней жительницы Кировского района, которые расправились с семьей жениха из-за её несогласия с выбором возлюбленной. Об этом 8 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший прокурор отдела калужской областной прокуратуры Маргарита Ковалева.

Gtrk-kaluga.ru Место преступления.

По её словам, судом было установлено, что осужденные решили совершить преступления, поскольку родители не одобряли выбор сына и настаивали на прекращении их отношений. Так, 6 августа 2016 года, зайдя в дом родителей в Малоярославце, молодой человек нанес несколько ударов в шею матери, от которых женщина умерла. Увидев, что младший брат, оказавшийся свидетелем преступления, заперся в своей комнате, соучастники выбили дверь и убили мальчика. Затем влюбленная пара дождалась приезда отца, и, когда мужчина вошел в дом, девушка напала на него и нанесла удары ножом. Потерпевший остался жив, так как оказал активное сопротивление.

С места совершения убийств соучастникам скрыться не удалось, так как отец, защищаясь от нападения, причинил ранения обоим и вызвал сотрудников полиции, которые их задержали. В ходе расследования и рассмотрения дела судом подсудимая заявляла, что она являлась лишь свидетелем преступлений, совершенных молодым человеком, а он, в свою очередь, брал всю вину на себя, утверждая, что убийство матери и брата совершил один, обстоятельств нападения на отца не помнит.

«Однако государственным обвинителем были представлены доказательства, изобличающие подсудимых в совершении преступлений и опровергающие доводы стороны защиты. Присяжными было принято единодушное решение об их виновности», — сказала Маргарита Ковалева.

За двойное убийство мужчина приговорён к 21 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а девушка осуждена на 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге 52-летний житель областного центра проведёт в местах лишения свободы восемь лет. Преступление мужчина совершил в октябре 2017 года. Калужанин Эдуард Ч. предложил своей больной матери принять лекарство, но пожилая женщина отказалась. Тогда он нанёс ей несколько ударов в область головы, грудной клетки и верхних конечностей. Последствия от побоев оказались настолько серьёзными, что пострадавшая скончалась.