Махачкала, 8 августа, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Вопрос о запрете на ночное движение поездов в Дагестане может быть решен. Северо-Кавказская железная дорога, которая является филиалом РЖД, готова к внесению изменений в расписание движения поездов.

Иван Айвазовский. Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны. 1869

В пресс-службе дороги сообщили, что для корректировки расписания необходимо, чтобы перевозчик подал «запрос об отмене режима исключения пропуска пассажирских поездов по участку Госграница — Артезиан в ночное время», пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости отменить запрет на ночное движение поездов в Дагестане заявил 30 июля врио главы региона Владимир Васильев. За семь лет, с 2011 года, когда было введено данное ограничение, многое уже изменилось в республике в плане безопасности. А экономика продолжает страдать от этого запрета. Возобновление ночного движения по железным дорогам региона будет способствовать ее развитию.

Напомним, в начале 2011 года из-за частных террористических актов на железной дороге ОАО «РЖД» изменило график движения поездов по территории Дагестана таким образом, что с 18:00 до 06:00 пассажирские поезда не ходили.