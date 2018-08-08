Кемерово, 8 августа, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец находится с рабочей поездкой в Кемеровской области. Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, она уже побывала в Новокузнецком драматическом театре — одном из старейших театров Кузбасса (6 ноября ему исполнится 85 лет) и в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость».

Администрация Кемеровской области Ольга Голодец с рабочей поездкой в Новокузнецке

Сопровождали вице-премьера временно исполняющий обязанности губернатора области Сергей Цивилёв, и.о. замгубернатора Елена Пахомова, начальник департамента культуры и национальной политики Лариса Зауэрвайн и глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов.

В ходе поездки в Новокузнецк Ольги Голодец кемеровские власти презентовали проект подразделения Сибирского кластера искусств «КоммунАрт», который должен объединить драматический театр и площадь искусств, образовательный комплекс на базе планетария, интерактивную городскую среду — парк Гагарина, Арт-студию Новокузнецкого колледжа искусств. В период с 2018 по 2019 год запланирована реставрация кинотеатра «Коммунар» под театр юного зрителя.

Ольга Голодец, как уверяет пресс-служба администрации региона, выразила уверенность, что этот проект даст дополнительный импульс развития социальной инфраструктуры города и раскроет новые культурные, образовательные и туристические возможности.

О том, что в Кузбасс приедет вице-премьер Ольга Голодец не сообщали ни в мэрии города, ни в администрации области. В Кемеровскую область Голодец прибыла из Красноярского края, где находилась с рабочей поездкой 7 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске Ольга Голодец побывала в многофункциональном комплексе, медицинском центре Деревни Универсиады и на форуме Международной федерации студенческого спорта.

Отметим, что местные СМИ ранее сообщили, что в конце августа Кузбасс может посетить президент РФ Владимир Путин. По информации «высокопоставленных источников» (так пишут СМИ), 14−15 августа глава государства прилетит в Омск, в Кузбассе его ждут 26 августа, а в Новосибирской области — «в конце августа».

Напомним, последний раз Владимир Путин побывал с рабочим визитом в сибирских регионах в феврале 2018 года.

Читайте также: В Омске заговорили о скором визите Путина