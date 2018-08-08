Брюссель, 8 августа, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Европейский союз намерен рассмотреть вариант обязательного внедрения единого порта для зарядки смартфонов, сообщает Reuters.

Зарядка телефона

По данным издания, данная мера необходима для сокращения электронных отходов, а также будет удобна для пользователей. При этом Еврокомиссия на протяжении последних десяти лет добивается перехода к зарядным устройствам единого типа.

В случае принятия соответствующего решения компании Apple придется отказаться от разъема Lightning.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Google может сделать платной операционную систему Android в случае требований Евросоюза уплатить штраф в размере 4,3 млрд евро.

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