Тбилиси, 8 августа, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили придерживается той же версии, которую предложила в свое время комиссия ЕС во главе с Хайди Тальявини: бомбардировку собственного мирного населения в 2008 году начал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Цитата из х/ф «Великий диктатор». Реж. Чарли Чаплин. 1940. США Горе-завоеватель

Свою позицию она уже несколько дней фиксирует для грузинских СМИ, не скрывая отличных от большинства политического спектра оценок событий 10-летней давности.

«Как можно назвать начало массовой бомбардировки твоего населения на твоей территории? Безумие?! Прихоть сумасшедшего президента или странная и непонятная сделка с вековым врагом?!» — отметила Зурабишвили, которая, несмотря на критическое отношение к Саакашвили, все же считает, что в тот период он поддался на «провокации» России, а саму Россию называет «столетним врагом Грузии».

8 августа Саломе Зурабишвили поднялась на Мухатгвердское кладбище и возложила венок к мемориалу грузинским военнослужащим, погибшим в августовской войне 2008 года.

Такая оценка кандидата в президенты возмутила основной политический спектр и прозападную общественность Грузии.

Представители оппозиционных властям партий призывают «Грузинскую мечту» задуматься, какого именно кандидата в президенты собирается поддержать правящая партия. Они также обращаются к избирателям — сторонникам нынешнего правительства и обращают их внимание на «антигосударственное заявление» Саломе Зурабишвили.

Напомним, что, согласно документам Совета Европы и заключению комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини, войну против Южной Осетии в августе 2008 года начала грузинская сторона. В Тбилиси еще при правлении Михаила Саакашвили была сформирована позиция, согласно которой Грузия была втянута в войну Россией и военные действия грузинской стороны были квалифицированы как ответ на российскую агрессию. До прихода к власти путем парламентских выборов 2012 года лидеры ныне правящей «Грузинской мечты» открыто обвиняли в развязывании августовской войны Саакашвили и его правительство, но позднее они свою позицию изменили и сегодня, как и их предшественники, «агрессором и оккупантом» считают и называют Россию.