Москва, 8 августа, 2018, 11:26 — ИА Регнум. К десятилетию грузинской агрессии в Южной Осетии появляются все новые и новые детали и подробности. Действительно, после 8 августа 2008 года резко изменилась ситуация в Закавказье, прежде всего, с точки зрения расстановки сил, считает шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Осетия

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска вторглись на территорию Южной Осетии. После пяти дней боевых действий грузинские военные были вытеснены с территории республики.

Известно, что Россия вынуждена была признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Сейчас Россия признает независимость этих государств, а в мире идет дискуссия по этому вопросу. Но главное, что Европейская комиссия ранее признала Грузию агрессором.

Естественно, если посмотреть с точки зрения грузин, которые воспитаны в советском менталитете о территориальной целостности своего государства советского образца, это, конечно, душевная и ментальная травма. И они, конечно, ностальгируют, считают, что у России были иные варианты действий, несмотря на всю агрессивную позицию Саакашвили.

Дело в том, что сам Саакашвили, как уже становится ясно — уже опубликованы документы на Западе, — действительно решил воспользоваться ситуацией, когда президентом РФ стал Дмитрий Медведев. Он был уверен, что Медведев не решится на серьезные боевые действия и промолчит или отделается только резкими заявлениями.

Саакашвили решил силовыми средствами восстановить территориальную целостность государства. При этом было ясно и очевидно, что грузинский национализм будет выдавливать из Абхазии и Южной Осетии коренные народы — абхазов и осетин.

В данном случае расстановка сил обозначилась — существуют два независимых государства. И естественно, встает вопрос о дальнейшем развитии российско-грузинских отношений. Грузия на всех парах летит в НАТО, а для России это неприемлемый сценарий: чтобы на южных рубежах появилась натовская база.

В общем, Грузия находится в геополитически подвешенном состоянии. И поэтому отсюда повышенное и пристальное внимание к этой дате. Если по-серьезному говорить, то большая игра в Закавказье еще не сделана: националисты, стоящие у власти в Грузии, продолжают сценарий по примеру Саакашвили.

К чему это приведет? Я не думаю, что это приведет к позитивным последствиям для грузинского народа.

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