Вашингтон, 8 августа, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Возможность введения ограничительных мер в отношении основного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова изучает госдеп США. Об этом сообщила сенатор Илеана Рос-Лейтинен, обнародовавшая официальный ответ госдепа США на странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По ее словам, в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) могут быть введены санкции в отношении бизнемена.

«Госдеп подтвердил изучение возможности введения санкций против российского олигарха В. Евтушенкова», — написала сенатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа группой сенаторов от Демократической и Республиканской партий был внесён на рассмотрение в конгресс США законопроект об усилении санкционного давления на Россию.

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