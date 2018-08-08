Киев, 8 августа, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Голкипера киевского «Динамо» Дениса Бойко укусила оса во время матча Лиги чемпионов с пражской «Славией». Об этом сообщает «Р-спорт».

domwalster Укус осы

Курьёзный случай произошёл в первом тайме матча. Бойко без видимых причин присел на газон и попросил помощи врачей.

После матча главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, что Бойко ужалила оса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Славия» и «Динамо» сыграли вничью в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч завершился со счётом 1:1.