Санкт-Петербург, 8 августа, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Сообщения Росстата о росте небанковских накоплений граждан следует воспринимать с осторожностью, но ключевым элементом современной экономической модели действительно является установка на сбережение средств, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 8 августа, президент НИУ ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Ранее «Известия» со ссылкой на данные Росстата сообщили, что накопления граждан превысили 32 трлн рублей. При этом доля небанковских накоплений растет, а доля депозитов снижается, хотя больше половины средств граждане по-прежнему держат в банках. Эксперты Минэкономразвития и Центробанка отмечают, что одновременно с ростом накоплений растет и потребление, и связывают это с ростом реальных зарплат.

В отличие от тех данных, которые касаются депозитов, к сообщениям о росте небанковских накоплений следует относиться с осторожностью. Во-первых, это экспертные оценки, во-вторых, мы не знаем, в какой валюте граждане хранят эти средства.

С той же осторожностью следовало бы подходить и к тезису о росте потребления. Этот рост объясняется всего лишь ростом цен. Граждане не стали покупать больше, просто теперь это стоит дороже.

Но установка на сбережение средств действительно видна. Это можно заметить, например, по сокращению числа выезжающих за границу. Тот поток, который был до 2013 года, до сих пор не восстановился. Экономика пребывает в стагнации — нет ни серьезного падения, ни роста, и в таких условиях граждане считают правильным сберегать деньги.