Ереван, 8 августа, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Армении отклонила поручительство группы депутатов парламента за арестованного экс-президента страны Роберта Кочаряна.

Yerkirmedia.am Роберт Кочарян

Как сообщили в пресс-службе генпрокуратуры, на данном этапе следствия избрание меры пресечения, не связанной с арестом, не может обеспечить надлежащее поведение обвиняемого.

«На данном этапе следствия остаются основания для ареста Роберта Кочаряна, а не связанные с арестом другие меры пресечения по-прежнему не могут гарантировать беспрепятственный процесс расследования», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под поручительством об изменении меры пресечения в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна подписались 46 депутатов, в том числе спикер и два вице-спикере. Среди подписавших поручительство депутатов 42 представители бывшей Республиканской партии Армении.

На просьбу прокомментировать данное решение Генпрокуратуры политолог Акоп Варданян заявил ИА REGNUM, что большая часть подписавших петицию настолько дискредитировали себя во время пребывания у власти, что вряд ли кто-то станет прислушиваться к их мнению, особенно по такому громкому делу, как дело бывшего президента.

Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по делу о поствыборных событиях 1−2 марта 2008 года. Он обвиняется в насильственном изменении конституционного строя.

Апелляционная жалоба защиты Кочаряна об изменении меры пресечения будет рассмотрена Апелляционным судом 9 августа.

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