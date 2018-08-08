Москва, 8 августа, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Оздоровительный комплекс «Сочи Парк Отель» в Краснодарском крае стал самым популярным отелем на юге России с начала 2018 года. Об этом 8 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу туроператора «Библио-Глобус».

Аполлинарий Васнецов. Крым. 1890

Как отмечается, за период с января по июль размещение в этом отеле, расположенном на курорте Имеретинский в Сочи, предпочли свыше 230 тысяч туристов «Библио-Глобуса», в том числе 190 тысяч взрослых и 43 тысячи детей.

На втором месте по популярности среди гостиниц Краснодарского края оказался апарт-отель «Горки Город», расположенный на курорте Красная Поляна в горном кластере Сочи. В пятёрку наиболее востребованных вошли также отель Bridge Resort и гостиничный комплекс «Бархатные сезоны» на курорте Имеретинский, а также гостиница «Жемчужина» в Сочи.

Среди отелей Крыма самым востребованным у клиентов «Библио-Глобуса» оказался «Санаторий имени С. М. Кирова» в Ялте. Также многие туристы выбирали размещение в парк-отеле «Марат» в курортном поселке Гаспра под Ялтой, в отеле «Ялта-интурист», в пансионатах «Золотой берег» (посёлок Береговое) и «Звездный» (город Судак).

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