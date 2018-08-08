Вена, 8 августа, 2018, 11:10 — ИА Регнум. После минимума, достигнутого в 2017 году, преступность в Австрии продолжает идти на спад, пишет газета Kronen Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Полиция опубликовала отчет за первое полугодие 2018 года, в котором сообщается, что ее сотрудниками было обработано 228 887 заявлений — это на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом отметилась тревожная тенденция: из 135 520 арестованных подозреваемых 40% оказались иностранцами, а в столице Вене этот показатель составил 51,4%. Среди них больше всего граждан Румынии, Германии и Сербии. Всё чаще преступники используют ножи в качестве оружия.

Возросло число изнасилований — 374 в этом году по сравнению с 261 в первые шесть месяцев 2017. Всё чаще жертвами насильников становятся женщины из Афганистана. Полиция сомневается, что каждая потерпевшая сообщает о преступлении властям. Также отмечен рост киберпреступности: 8500 заявлений в этом году — на 500 больше, чем в прошлом.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в городе Штайр на детской площадке произошла массовая драка между двумя десятками мигрантов из Афганистана. В ходе драки было применено оружие.

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