Тамбов, 8 августа, 2018, 11:00 — ИА Регнум. В Тамбове 7 августа произошел пожар на территории завода «Пигмент» на улице Монтажников. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области, загорелись мусор и часть неэксплуатируемого здания.

skeeze Пожар

Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба ПАО «Пигмент», неэксплуатируемое помещение предприятия, где произошло возгорание, арендует фирма ООО «Пласт-Премиум плюс».

Возгорание удалось локализовать за полчаса.

Сообщение о пожаре поступило в 17:45. На место выехали 25 человек и восемь единиц техники. Уже в 18:06 пожар был локализован. Пострадавших нет.

Отметим, что всего 7 августа в Тамбовской области произошло четыре пожара. В том числе, горел сарай на улице Колхозная в Тамбове.