Хабаровск, 8 августа, 2018, 11:03 — ИА Регнум. С новой инициативой выступил губернатор и одновременно кандидат в губернаторы Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Суть идеи в том, что семьи, в которых первенец появится в 2018 году, смогут оформить ипотеку под 5,5% годовых. Курирует программу Вячеслав Шпорт. Только вот на погашение финансовым организациям, выдающим кредит, выпадающих доходов из краевого бюджета будет выделено всего 10 млн рублей. И уже подсчитано, что «осчастливить» таким образом правительство региона сможет не более 30 семей. А остальным придется брать кредит на общих основаниях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

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Непременным условием льготной «губернаторской» ипотеки является рождение первого ребенка в 2018 году. Займ не должен превышать 3 млн рублей, максимальный срок расчёта — 30 лет. Помимо этого, семья обязана заплатить 20% первоначального взноса. Возраст родителей не ограничен. Будет ли программа продолжена в 2019 году и станет ли она постоянной — не сообщается.

В социальных сетях уже отреагировали на нововведение:

«10 миллионов?! Да правительство края тратит схожую сумму на банкеты. А годовой доход губернатора Шпорта 16,5 млн в год! Понятно, что программа создана под выборы и для отчета в федеральный центр. А в регионе она вызовет только негатив. Потому, что это несправедливо. Если уж давать льготную ипотеку, то только всем», — написали хабаровчане.

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Как сообщало ИА REGNUM, смертность в Хабаровском крае превышает рождаемость. За первые 4 месяца 2018 года умерших оказалось на 934 больше, чем родившихся. Не прекращается и отток населения из региона — за 4 месяца 2018 года отрицательное миграционное сальдо составило 1340 человек.

Не лучше накануне губернаторских выборов и другие показатели — реальные доходы населения ниже среднероссийского. За январь-май 2018 года обрабатывающая промышленность показала спад на 1,2% при среднероссийском росте в 4,4%.

Госдолг Хабаровского края за время правления Шпорта вырос в 15 раз. Сегодня он составляет 46,1 млрд рублей. Между тем, на момент прихода Шпорта к власти он составлял всего 175 млн рублей.

Видимо, по причине катастрофической нехватки средств в бюджете, правительство края накануне выборов выступает с идеями, мягко говоря, удивляющими население. Например, «Народные карты Наш Выбор», дающие право на скидки при приобретении товаров и услуг, в единый день голосования, 9 сентября будут раздаваться на избирательных участках. И опять — не всем жителям края, а только в пяти центральных районах — Хабаровске и Хабаровском районе, Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе, а также в районе им. Лазо. Ванинский, Советско-Гаванский, им. Полины Осипенко, Охотский, Нанайский, Верхне-Буреинский, Аяно-Майский и прочие не получат от губернатора и правительства ничего. При этом министр торговли региона Николай Крецу, презентуя программу, назвал её «новой философией» и выразил уверенность, что она «будет внедрена и в других регионах страны». В социальных сетях Хабаровского края в ответ пожелали, чтобы главы «других регионов страны» при внедрении хабаровской инициативы помнили точное число муниципалитетов в краях и областях, которые возглавляют. И никого не оставляли без подарков, которые, к тому же, оплачиваются из бюджета.

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