Нижний Тагил, Свердловская область, 8 августа, 2018, 10:50 — ИА Регнум. В мэрии свердловского Нижнего Тагила — кадровые перестановки. Руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда назначен главой городской контрактной службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Michael Summers Рокировка

Постановление администрации города от 7 августа за номером 2092-ПА подписал врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Ранее эту службу возглавляла Евгения Черемных — вице-мэр по финансово-экономической политике, также являющаяся инвестиционной уполномоченной. Между тем, по информации местных СМИ, в июле она ушла в отпуск, из которого уже не вернётся на прежнее место. Косвенным подтверждением этому местные журналисты и называют новое назначение Ленды.

По неофициальным данным, Черемных может переехать в Магадан и занять пост в правительстве Сергея Носова, который в конце мая 2018 года возглавил Колыму. Впрочем, пока официально она является вице-мэром Нижнего Тагила.