Якутск, 8 августа, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Жителям России не стоит надеяться на принятие предложенного КПРФ законопроекта, предусматривающего государственное регулирование цен на дизельное топливо и бензин. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

MichaelGaida Нефть

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«Здесь замешана политика, — комментирует эксперт предложенный коммунистами законопроект. — В сентябре выборы губернаторов и глав муниципальных образований, а также депутатов в органы управления в ряде регионов России. Поэтому таким путём КПРФ поднимает свой рейтинг».

Юрий Данилов полагает, что законопроект о госрегулировании цен на топливо вряд ли будет принят потому, что абсолютное большинство в Госдуме у «Единой России».

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«Снижения цен на бензин жителям России тоже ждать не стоит, — считает кандидат экономических наук. — Ценовая планка, которая достигнута, уже не снижается, так как рынок нефтепродуктов монополизирован крупными компаниями. Они добывают и продают нефть и нефтепродукты, в том числе и своему населению. Высокую цену они сейчас легко объяснят повышением цены на нефть на мировом рынке».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о госрегулировании цен на бензин и дизельное топливо внесла в Госдуму группа депутатов КПРФ, аргументировав необходимость его принятия ростом цен на бензин на фоне сложной социально-экономической ситуации в стране. Коммунисты указывают на то, что такие перемены негативно влияют на уровень жизни людей и вызывают сильное недовольство населения. Причиной роста цен на бензин вносившие законопроект депутаты считают налоговый манёвр, который проводит правительство, увеличивая ставку налога на добычу полезных ископаемых при снижении экспортной пошлины на нефть.

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