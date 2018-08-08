Санкт-Петербург, 8 августа, 2018, 10:44 — ИА Регнум. В тех странах, где государство регулирует цены на бензин, такое регулирование не привело ни к чему хорошему — рыночные механизмы, в частности стимулирование производства и сбыта внутри страны, работают более эффективно, сказал в среду, 8 августа, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM глава аналитического отдела инвесткомпании «Ленмонтажстрой» Дмитрий Кумановский.

(сс)Falkenpost Бензин

Ранее депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект об установлении максимальных цен на бензин и максимальных торговых наценок. Сейчас поддержку получают экспортеры нефти, а граждане поставлены в уязвимое положение, для снижения социальной напряженности нужно регулировать цены, отметили депутаты.

Думаю, что у этого предложения нет шансов быть реализованным. Оно останется в нише социальной риторики коммунистов.

В мире есть только две большие нефтедобывающие страны, где используется подобный механизм, — Венесуэла и Мексика. В обоих случаях компании отрасли испытывают серьезные проблемы.

Это порочная практика. Рыночные механизмы работают более эффективно. Государство должно стимулировать не экспорт, а производство топлива и его сбыт внутри страны.