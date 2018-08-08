Екатеринбург, 8 августа, 2018, 10:36 — ИА Регнум. В Свердловской области разработан проект экологической реабилитации семи водоемов на территории региона. Реализация программы будет реализована в рамках нового национального проекта «Экология», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики губернатора.

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«В случае включения регионального проекта в национальный, его реализация начнется уже в январе 2019 года. Планируемый объем финансирования из федерального и областного бюджетов до декабря 2024 года, по предварительной оценке Минприроды Свердловской области, превысит 1,2 миллиарда рублей», — уточнили в департаменте.

В планах правительства Свердловской области экологическая реабилитация таких водоёмов как Верх-Исетского, Верхне-Макаровского, Верхне-Сысертского, Волчихинского, Северского и Черноисточинского водохранилищ, а также озера Шарташ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее непростая экологическая ситуация сложилась на Черноисточинском водохранилище откуда идёт водозабор для снабжения водой нескольких районов Нижнего Тагила. В летний период в водоёме начинается цветение сине-зелёных водорослей, а поступающая из водохранилища в дома вода приобретает неприятный запах.

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По данным фактам была проведена прокурорская проверка, по итогам которой были внесены соответствующие представления, а виновные привлечены к административной ответственности. Более того в 2018 году были выделены 50 млн рублей на проведение мероприятий по реабилитации Черноисточинского водохранилища.

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Также, по данным регионального управления Роспотребнадзора, почти все водоёмы в Свердловской области непригодны для купания, так как санитарно-химические и микробиологические показатели взятых в них проб воды не соответствуют нормативам.