Анапа, Краснодарский край, 8 августа, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Крупная авария на магистральном водоводе произошла в Анапе Краснодарского края утром 8 августа. Как сообщили в пресс-службе администрации города, коммунальщики занимаются устранением повреждения.

Zauralonline.ru Без воды

Информация об аварии поступила около 04:00 8 августа. Утром в администрации города состоялось экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел глава города.

По информации директора ОАО «Анапа Водоканал» Ярослава Царевского, авария произошла на водоводе 1200 мм.

Населенные пункты муниципалитета водой обеспечивает водовод диаметром 500 мм, при этом снижено давление и ограничена подача воды в высотные жилые дома в городской черте и домовладения в некоторых сельских населённых пунктах.

На месте аварии работают три бригады и главный инженер предприятия. Принято решение временно подключиться к частному водоводу и тем самым обеспечить дополнительный объём.

В ближайшее время решится вопрос с необходимостью подвоза воды. Сроки ликвидации аварии пока не называются.