Улан-Удэ, 8 августа, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Предложение правительства РФ о повышение пенсионного возраста поддерживаю. Пенсионное законодательство требует изменений, в частности, изменения возраста выхода на пенсию, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель бурятского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Замбал Санжиев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенсия Былое и думы

По его мнению, повышение пенсионного возраста необходимо. Оно продиктовано тем, что пенсионеров в стране стало гораздо больше, чем работающих. При этом для нынешних пенсионеров после проведения реформы повысится размер пенсий. Решение может быть не очень своевременное, но оно необходимое и должно быть отработано в регионах России, на местах.

«Когда решение о повышение пенсионного возраста будет уже выверено и обсуждено компетентными сообществами, тогда стоит его принимать. Решение не должно быть принято в однополярном формате. Все тонкие моменты и нюансы нужно обсудить, а на это может потребоваться большое количество времени. Срок реализации данной меры будет зависеть от того, как пройдет обсуждение в регионах, и какое заключение будет принято на местах», — высказал свое мнение Санжиев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»