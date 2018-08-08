Донецк, 8 августа, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Украинские каратели четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 7 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Несмотря на небольшое количество обстрелов, ВСУ нанесли существенный урон населенным пунктам республики. Обстрелы велись из минометов, БМП и стрелкового оружия. От обстрелов пострадали населенные пункты Крутая Балка, Саханка, Коминтерново, Гольмовский. В Гольмовском повреждения получили девять зданий.

Также ВСУ уничтожили санитарный автомобиль войск ДНР, который направлялся для оказания помощи больному. Украинская ракета была выпущено непосредственно по автомобилю, водитель и двое женщик-медиков погибли.

Напомним, перемирие в Донбассе действует с 1 июля, однако ВСУ упорно его не соблюдают.